Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ülkede Amerikan tarzında en büyük cezaevi kompleksinin açılacağını duyurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ülkede Amerikan tarzında en büyük cezaevi kompleksinin açılacağını duyurdu

AA / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ülkede Amerikan tarzında en büyük cezaevi kompleksinin açılacağını duyurdu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkedeki Amerikan tarzı en büyük cezaevi kompleksinin önümüzdeki günlerde açılacağını söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkedeki Amerikan tarzı en büyük cezaevi kompleksinin önümüzdeki günlerde açılacağını söyledi.

Mısır devlet televizyonunda yayınlanan bir programa katılan Sisi, ülkede büyük bir cezaevi kompleksinin açılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sisi, önümüzdeki günlerde Amerikan versiyonuna göre tasarlanmış en büyük cezaevi kompleksinin açılacağını aktararak, bunun Mısır'daki 7-8 cezaevi arasında olacağını kaydetti.

Cezaevinde, şartların insani olacağını ifade eden Sisi, cezaevinde hareket, nakil ve yaşam haklarının saygın olacağını, kültür, sağlık ve insani bakımının sağlanacağını aktardı.

Sisi, ceza alarak gelen mahkumun (hapishanede) bir kez daha cezalandırılmayacağını, cezasını insani yaşam koşullarının sağlanmasıyla çekeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı, bu ıslah sürecinin entegre bir sistem içinde olabileceğine işaret etti.

Kahire merkezli sivil kuruluş olan Arap İnsan Hakları Enformasyon Ağı geçen nisan ayındaki açıklamasında Mısır'da 78 ana hapishane olduğunu; bunların 35'inin Ocak 2011 devriminden sonra kurulduğunu belirtmişti.

Mısır, zaman zaman tutuklularının durumlarına ilişkin yerel ve uluslararası düzeyde eleştirilerle karşı karşıya kalıyor. Kahire yönetimi, söz konusu eleştiriler karşısında tutukluların haklarının gözetildiğini, bu konuda yasalara, anayasaya ve uluslararası sözleşmelere uyulduğunu ifade ediyor.

AA / Halime Afra Aksoy - Son Dakika Haberleri
Bulgaristan'da erken genel seçim ile cumhurbaşkanı seçimi 14 Kasım'da yapılacak

Bulgaristan'da erken genel seçim ile cumhurbaşkanı seçimi 14 Kasım'da yapılacak

 Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, '6. Anadolu Medya Ödülleri' töreninde konuştu: (2)

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6. Anadolu Medya Ödülleri" töreninde konuştu: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Yevgeniy Ziniçev Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Bensu Soral Düm Tek Tek Eser Yenenler
Spor Marcao Cristiano Mesut Özil Burak Yılmaz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hamid Karzai
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ülkede Amerikan tarzında en büyük cezaevi kompleksinin açılacağını duyurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 14:08:44. #1.17#