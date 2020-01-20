Mısır Cumhurbaşkanı Sisi protesto edildi
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi protesto edildi

İngiltere-Afrika Yatırım Zirvesine katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Mısır Devrim Konseyi'nin çağrısıyla InterContinental Hotel önünde bir araya gelen bir grup gösterici tarafından protesto edildi.

20.01.2020 19:08 | Son Güncelleme: 20.01.2020 19:10
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi protesto edildi

İngiltere-Afrika Yatırım Zirvesine katılmak üzere İngiltere'nin başkenti 'ya gelen Mısır Abdülfettah es-Sisi, Mısır Devrim Konseyi'nin çağrısıyla InterContinental Hotel önünde bir araya gelen bir grup gösterici tarafından protesto edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi protesto edildi
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