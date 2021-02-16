Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, muhalefeti ülkeyi sabote etmekle suçladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, muhalefeti ülkeyi sabote etmekle suçladı

16.02.2021 18:25 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:29
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, muhalefeti ülkeyi sabote etmekle suçladı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, muhalifleri ülkeyi sabote etmek ve hükümetinin kazanımlarını ziyan etmek istemekle itham etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, muhalifleri ülkeyi sabote etmek ve hükümetinin kazanımlarını ziyan etmek istemekle itham etti.

Mısır yerel basınında yer alan haberlere göre, Sisi El-İsmailiyye ilinde bir tıp kompleksinin açılışında yaptığı konuşmada, insanların görüşlerini ifade etme ve muhalefet yapma hakkına sahip olduğunu ve ülkede doğru muhalefetin bulunması gerektiğini söyledi.

Konuşmasında muhalefetin tanımlamasını da yapan Sisi, "Doğru ve kabul edilebilir muhalefet, yaşam sorunlarını ele alan ve hükümetin bunları çözememesinden bahseden muhalefettir." dedi.

Sisi, "Muhalefetin ve düşünceyi ifade etmenin hedefi, insanların durumunu ve yaşamını iyileştirmek olmalıdır." diye konuştu.

Mısır devletinin çok ciddi, dürüst ve samimi olduğunu dile getiren Sisi, bunun kamuoyu ve muhalefet üzerindeki yükü azalttığına işaret etti.

Son yıllarda muhaliflerini ülkeyi sabote etmek ve hükümetinin kazanımlarını ziyan etmek istemekle suçlayan Sisi, 25 Ocak 2011 devrimi sırasında yaşananların kendi iktidarı sırasında bir daha tekrarlanmayacağı konusunda birçok kez uyarıda bulundu.

Avrupa Parlamentosu (AP), 18 Aralık 2020'de, "Mısır Kişisel Haklar Girişimi (EIPR) aktivistleri özelinde Mısır'da kötüleşen insan hakları durumu" hakkındaki karar tasarısını kabul etmişti.

AP milletvekilleri tarafından kabul edilen tasarıda, Mısır'da insan hakları savunucuları, sivil toplum, gazeteciler, muhalifler, akademisyenler, avukatlar gibi birçok kişiye baskıların arttığı, insan hakları durumunun giderek kötüleştiği, EIPR'nin 3 yöneticisinin, yabancı diplomatlarla görüştükleri için gözaltına alındıkları hatırlatılmıştı.

İhlalleri uygulayanlara yönelik bağımsız ve şeffaf soruşturma yürütülmesi istenen tasarıda, şu anda tutuklu bulunan kişilerin akıbeti hakkında endişe duyulduğu vurgulanmıştı.

EIPR Genel Direktörü Casir Abdurrezzak, EIPR İdari Direktörü Muhammed Beşir ve Ceza Adaleti Departmanı Başkanı Kerim Inara, yabancı diplomatlarla 3 Kasım 2020'de "Mısır'daki insan hakları konularını görüştükleri" gerekçesiyle gözaltına alınmış, savcılık bu kişilere "terörist bir gruba katılmak ve yalan haber yaymak" gibi suçlamalarda bulunmuştu. Mısırlı aktivistler daha sonra serbest bırakılmış ancak mal varlıklarına el koyulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Meral Akşener Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Buse Varol Merve Dizdar Emina Jahovic Hüner Coşkuner
Spor Ali Koç Ersun Yanal Ünal Karaman Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Milli Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, muhalefeti ülkeyi sabote etmekle suçladı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 18:32:36. #1.16#
title