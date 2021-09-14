Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ve Halife Hafter'le görüştü - Haberler
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ve Halife Hafter'le görüştü

AA / Ferdi Bayat - Haberler | Güncel
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ve Halife Hafter'le görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkeye resmi ziyaret gerçekleştiren Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter ile bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkeye resmi ziyaret gerçekleştiren Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter ile bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Salih ve Hafter'in Sisi tarafından kabul edildiği bildirildi.

Görüşmede Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil'in de hazır bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşmenin detaylarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Salih ve Hafter son olarak 10 Ağustos 2021'de resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'a gelmişti.

AA / Ferdi Bayat - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ve Halife Hafter'le görüştü - Haberler
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