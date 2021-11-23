Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile "Libya'yı" görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, başkent Kahire'de Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, bu yıl Mısır'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı'nın (COMESA) 21'inci zirvesine katılmak Kahire'ye gelen Menfi ile "Libya'daki seçim süreci ve ülkedeki son gelişmeleri" değerlendirdi.

Sisi, ülkesinin Libya'daki krizin son bulması için siyasi sürece tam destek vereceğini belirterek, bu süreçte Libya'yla mevcut koordinasyonun da artırılacağının altını çizdi.

Görüşmede Sisi, "Mısır'ın asıl amacı Libya'daki kardeşlerimizin barış ve güvenliğini sağlamak ve halkın hür iradesini harekete geçirmektir." ifadelerini kullandı.

Sisi ayrıca Libya'daki zorluklara rağmen Menfi'nin ülkede demokrasinin tesisi ve seçimlerin zamanında yapılması konusunda gösterdiği çabalardan da övgüyle söz etti.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi de "ülkede seçimlerin zamanında yapılması ve Libyalılara daha iyi bir gelecek sağlanması için Mısır ile yoğun istişarelere devam etme arzusunda olduğunu" dile getirdi.

AA / Ferdi Bayat - Son Dakika Haberleri

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