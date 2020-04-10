Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, işçileri maskesiz bıraktığı için ordu subayını azarladı Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, bir inşaat şantiyesini ziyareti sırasında işçilerin sorumlusu olan ordu subayını işçileri maskesiz bıraktığı için azarladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, bir inşaat şantiyesini ziyareti sırasında işçilerin sorumlusu olan ordu subayını işçileri maskesiz bıraktığı için azarladı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülke maske kullanımını zorunlu hale getirdi. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, silahlı kuvvetler tarafından yapılan bir inşaat şantiyesini ziyaret etti. Sisi, ziyaret sırasında inşaatta çalışan işçileri maskesiz bırakıldığı için işçilerin sorumlusu olan ordu subayına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Sisi, ordu subayına öfkeli bir şekilde "Sözlerim yerine getirilmiyor. Burada sorumlu olan sensin. Maske alabilmeleri için bu işçilerin günlük ücretleri ne kadar? Nasıl geçiniyorlar? Cevap ver? Maskeleri onlara dağıtmalısın. Yarın geleceğim bunları maskesiz görürsem, büyük bir sorun olacaktır. Ne dediğimi anlıyor musun? " dedi.

Mısır'da toplam korona virüs vaka sayısı bin 699'a, hayatını kaybedenler ise 118'e ulaştı.

(İHA)

Kaynak: İHA