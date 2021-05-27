Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Pakistan Başbakanı Han, Filistin meselesine ilişkin gelişmeleri görüştü
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Pakistan Başbakanı Han, Filistin meselesine ilişkin gelişmeleri görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Pakistan Başbakanı Han, Filistin meselesine ilişkin gelişmeleri görüştü
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Pakistan Başbakanı İmran Han, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik 11 gün süren saldırıların ardından sağlanan ateşkes ile Filistin meselesine ilişkin gelişmeleri ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Pakistan Başbakanı İmran Han, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik 11 gün süren saldırıların ardından sağlanan ateşkes ile Filistin meselesine ilişkin gelişmeleri ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sisi ile Pakistan Başbakanı Han arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmede İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik 11 gün süren saldırıların ardından sağlanan ateşkes ile Filistin meselesine ilişkin gelişmeler ele alındı.

Han, görüşmede Mısır'ın Filistin topraklarında ateşkesin sağlanmasına ilişkin sarf ettiği çabaları takdir etti.

Sisi ise görüşmede, Filistin meselesinin çözümüne ve şiddet döngüsünün sona ermesine yardımcı olacak şekilde Filistin ve İsrail arasındaki müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede başlamasının önemini vurguladı.

Mısır ve Pakistan hava kuvvetleri arasında "Gökyüzü Koruyucuları-1" isimli ortak askeri tatbikata başlamıştı.

Mısır Ordusu Resmi Sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, resmi Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, ilk kez Mısır'da başlatılan "Gökyüzü Koruyucuları-1" tatbikatının Kahire-İslamabat arasındaki iyi ilişkiler ışığında iki ülke ordularının karşılıklı tecrübe paylaşımı ve kabiliyetlerini en üst düzeye çıkarma amacıyla gerçekleştirildiğini belirtmişti.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

Saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 kişi hayatını kaybederken 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da büyük oranda hasar görmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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