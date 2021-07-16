Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Hedasi Barajı konusunda bağlayıcı bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu belirtti
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Hedasi Barajı konusunda bağlayıcı bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu belirtti

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Hedasi Barajı konusunda bağlayıcı bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu belirtti
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği Hedasi Barajıyla ilgili bağlayıcı bir anlaşmaya varılması gerektiğini söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği Hedasi Barajıyla ilgili bağlayıcı bir anlaşmaya varılması gerektiğini söyledi.

Sisi, Uluslararası Kahire Stadyumunda düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı Mısır kırsalının kalkınması ulusal projesi birinci konferansında, baraj krizindeki gelişmelere değindi.

Mısırlıların su konusundaki kaygılarının meşru olduğunu ifade eden Sisi, Mısır'ın ulusal güvenliğini korumak için ellerinde farklı seçenekler olduğunu belirtti.

Sudan ve Etiyopya ile barış içinde yaşamak için Hedasi Barajı konusunda bağlayıcı bir anlaşmaya varılması gerektiğini kaydeden Sisi, Mısır'ın, iradesini uygulayacak ve kaynaklarını koruyacak siyasi araçlar ile askeri ve ekonomik güce sahip olduğunu vurguladı.

Mısır'ın diğer ülkeleri tehdit etmeye ya da iç işlerine karışmaya değil bilakis iş birliği yapmaya çalıştığını ve elektrik üretiminin Etiyopyalılar için oluşturacağı kalkınmayı kabul ettiğini aktaran Sisi, ancak Mısır'ın Nil Nehrindeki payına zarar verilmemesi gerektiğini kaydetti.

-Barajda ikinci kez doldurma işlemi başladı

Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, 23 Haziran'da, BMGK'den Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği ve bölge ülkeleri arasında siyasi krize yol açan Hedasi Barajı tartışmasına müdahil olmasını talep etmiş, Mısır da barajla ilgili hazırladığı dosyayı 29 Haziran'da BM'ye gönderdiğini duyurmuştu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de 30 Haziran'da yaptığı açıklamada, Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında krize neden olan Hedasi Barajı'nın kullanımıyla ilgili sorunun üç ülke arasında çözülmesi çağrısında bulunmuştu.

Etiyopya, 5 Temmuz'da, Kahire ve Hartum'un tek taraflı bir eylem olarak değerlendirip reddettiği Hedasi Barajı'na su doldurma sürecini ikinci kez başlattığı konusunda Mısır ve Sudan'ı bilgilendirmişti.

Addis Ababa, baraja su doldurulması işlemi ile Hartum ve Kahire'ye zarar verme niyetinde olmadığını, kalkınma amaçlı elektrik üretimi için buna ihtiyacı olduğunu savunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Hedasi Barajı konusunda bağlayıcı bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu belirtti - Haberler
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