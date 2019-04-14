Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Halife Hafter ile Görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter ile ülkedeki gelişmeleri görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de General Halife Hafter ile görüştüğü belirtildi. Görüşmede, Libya'daki son gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

Libya'nın doğusunda büyük bir alanı kontrolü altında tutan ve 4 Nisan'da Libya Ulusal Ordusu'na batıya giderek başkent Trablus'u ele geçirme emri veren Hafter, uluslararası toplumun itirazlarına rağmen ilerlemeye devam edeceğini belirtti.

Libya'nin başkenti Trablus, Birlemiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolünde bulunuyor. 2011'de Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden sonra Libya, Trablus'taki uluslararası destekli hükümet ile doğudaki Hafter güçleri arasında bölünmüştü. - KAHİRE

Kaynak: İHA