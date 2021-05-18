Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze'nin yeniden imarı için 500 milyon dolarlık yardım yapacaklarını açıkladı
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze'nin yeniden imarı için 500 milyon dolarlık yardım yapacaklarını açıkladı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze'nin yeniden imarı için 500 milyon dolarlık yardım yapacaklarını açıkladı
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, devam eden İsrail saldırılarından büyük zarar gören Gazze'nin imarı için 500 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurdu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, devam eden İsrail saldırılarından büyük zarar gören Gazze'nin imarı için 500 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurdu.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Bessam Radi'nin sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sisi, Filistin'de kronik hale gelen şiddet sarmalının sonlandırılması için, "Filistin devleti"nin kurulmasına götüren köklü, kapsamlı ve adil bir çözüm bulmaktan başka yol olmadığını belirtti.

Uluslararası topluma, İsrail'i, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli gruplarla şu an yaşanan gerilimi durdurmaya teşvik için çabasını yoğunlaştırması çağrısında bulunan Sisi, Kudüs kentinde demografik yapının değiştirilmesine ilişkin çabaların yansımalarının tehlikeli olduğuna işaret ederek, bunun derhal durdurulması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Sisi, son olayların ardından Gazze Şeridi'nin yeniden imarı çalışmalarına harcanmak üzere Mısır'dan 500 milyon dolar yardım yapılacağını ifade ederek, Gazze'nin yeniden imarı çalışmalarına Mısırlı şirketlerin katılacağını vurguladı.

Heniyye'den Sisi'ye teşekkür

Öte yandan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Gazze'nin imarı için 500 milyon dolarlık desteği tahsis etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Heniyye yaptığı yazılı açıklamada, Sisi'ye teşekkür ettikten sonra, bu adımın, Mısır halkının Filistin davasına bağlılığını yansıttığını kaydetti.

İsrail saldırılarının durdurulması için Mısır'ın gösterdiği çabanın değerine dikkat çeken Heniyye, insani yardım ve ihtiyaç malzemelerinin girişi için Refah Sınır Kapısının Gazze'ye açılmasının önemini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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