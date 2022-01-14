Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Sudanlı taraflara diyalog ve seçim çağrısı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, aylardır gösterilerin sürdüğü Sudan'daki taraflara diyalog ve seçim çağrısında bulundu.

Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Sisi, Şarm eş-Şeyh kentinde düzenlenen 4. Dünya Gençlik Forumu'nda uluslararası basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Sisi, son dönemde siyasi kriz ve gösterilere sahne olan Sudan'daki gelişmelere ilişkin, "Sudan'daki durum, uygun adımların atılabilmesi için tüm taraflar arasında uzlaşma ve diyalog gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Taraflara seçim çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Sisi, ülkesinin tüm Sudanlı taraflar arasında seçimle sonuçlanacak bir yol haritası anlaşmasını destekleyeceğinin altını çizdi.

Hedasi Barajı konusuna da değinen Sisi, Etiyopya yönetimine barajın doldurulması ve işletilmesi konusunda yasal bir anlaşmaya varılması çağrısında bulundu.

Mısır'daki insan hakları konusunda sorulan bir soru üzerine Sisi, ülkesinin bir hukuk devleti olduğunu, düşünce ve ifade özgürlüğünün güvence altına alındığını ve ülkenin ilerlemesine yönelik her türlü gerçek eleştiriyi kabul etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Sudan'da ordunun 25 Ekim 2021'deki askeri müdahalesine ve sonrasında aldığı kararlara karşı düzenlenen protestolarda bugüne kadar yüzlerce kişi yaralandı, 64 kişi hayatını kaybetti.

AA / Ferdi Bayat - Son Dakika Haberleri

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