Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den orduya "ülke sınırları dışında askeri göreve hazır olun" mesajı.
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den orduya "ülke sınırları dışında askeri göreve hazır olun" mesajı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını verdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den orduya
20.06.2020 21:31 | Son Güncelleme: 20.06.2020 21:31

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Sisi, ülkenin batısında askeri bölgedeki Mısır Hava Kuvvetleri birliklerini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında ordu güçlerine hitap eden Sisi, "Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." dedi.

Konuşması televizyonda yayınlanan Sisi, Mısır ordusunun bölgenin en güçlülerinden biri olduğunu ve Mısır'ın ulusal güvenliğini ülke sınırları içinde ve dışında savunabileceğini dile getirdi.

Sisi, "Artık gerek kendimizi savunma açısından gerek Libya'da seçilmiş tek meşru otorite olan (Tobruk'taki) Temsilciler Meclisi'nin talebi üzerine olsun Mısır'ın (Libya'ya) yapacağı herhangi bir doğrudan müdahale uluslararası meşruiyet kazanmıştır. (Libya'ya müdahale durumunda) Hedeflerimiz, ülkenin batı sınırını korumak ve Mısır'ın ulusal güvenliğinin bir parçası olması hasebiyle Libya'da güvenlik ve istikrarın hızlı bir şekilde sağlanmasını desteklemek, Libyalıların akan kanını durdurmak, derhal ateşkesi sağlamak ve Birleşmiş Milletler gözetiminde kapsamlı müzakereleri başlatmak olacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Sisi, 8 Haziran itibarıyla Libya geneli için ateşkes çağrısı yaptıkları Kahire Bildirgesi'nin kabul görmemesini de eleştirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Hafter ve siyasi müttefiği Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, 6 Haziran'da Mısır'ın başkent Kahire'de yaptıkları görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısıyla "Kahire Bildirgesi" isimli bir girişimi duyurmuştu. Ancak girişim Libya hükümeti ve başka ülkeler tarafından reddedilmişti.

Sisi, Libya halkının birini diğerine karşı tercih etmediklerini ve onların güvenlik ve istikrarlarını düşünmekten başka bir çıkarlarının olmadığını söyledi.

"(Libya'nın sahil kenti) Sirte ve (güneyindeki askeri üsse sahip) Cufra (kentleri) kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız." diyen Sisi, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ömrümüzde hiç bir zaman kimseye karşı savaş açmadık ve hiç bir kimsenin egemenliğine saldırmadık. Size saygı gösterdik ve müdahale etmedik. Çünkü tarihe, siz zor durumdayken ülkenize müdahale ettiğimizin yazılmasını istemiyoruz. Ancak şimdi durum değişti. Arap ulusal güvenliği ve Mısır-Libya ulusal güvenliği sarsılıyor. Libya'nın güvenlik ve istikrarından başka bir şey istemiyoruz. Bizim ağırbaşlılığımızı zayıflık, sabrımızı da tereddüt olarak algılayanlar yanılıyor. Bizim sabrımız, zayıflık ya da tereddütten değil, durumun netleşmesi ve gerçeklerin ortaya çıkması içindir."

Etiyopya'nın inşa ettiği Hedasi Barajı

Konuşmasında Etiyopya'nın inşa ettiği Hedasi Barajı'na da değinen Sisi, Mısır halkının Hedasi Barajı'yla ilgili müzakerelerden endişeli olduğunu dile getirdi.

Ülkesinin uzun yıllardır müzakerelerden yana olduğunu ve hala da bu yönde hareket ettiklerini, konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) taşıdıklarını aktaran Sisi, bunu yaparken son ana kadar diplomasi ve siyasi yolların açık kalmasını istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Sisi, müzakereleri sonuçlandırmak ve herkesin çıkarlarını gerçekleştirmek için güçlü bir şekilde hareket etmeye ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekledi.

Sisi'nin bu açıklamasının, Etiyopya'nın inşa ettiği Hedasi Barajı'yla ilgili müzakerelerin sekteye uğradığı döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Mısır, müzakerelerin tıkanmasının ardından bugün BMGK'den "soruna adil çözüm bulunması" için müdahalede bulunmasını istemişti.

Baraj, gelecek ay doldurulmaya başlanacak

Etiyopya'nın, Nil Nehri'nin iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehir sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

İnşaatın yüzde 73'ünü tamamlayan Etiyopya, ortak anlaşma olmasa da temmuzda barajda su tutulmaya başlanacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi Haber
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi Haber
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Haber
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Son Dakika: Türkiye'de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1248 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1248 yeni vaka tespit...
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Haber
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar endişelendirdi
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar...
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin
Atılan havai fişekler Denizlispor-Beşiktaş maçına engel oldu
Atılan havai fişekler Denizlispor-Beşiktaş maçına engel oldu
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Emniyet bekçilerle ilgili 'Bekar kadınların evini gözetleyebilir' iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Emniyet bekçilerle ilgili "Bekar kadınların evini gözetleyebilir" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Denizli'de ilk gol geldi! Golcü futbolcu sahneye çıktı
Denizli'de ilk gol geldi! Golcü futbolcu sahneye çıktı
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralandı, bileği kesilen kocası öldü
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralandı, bileği kesilen kocası öldü
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Adil Karaismailoğlu
Magazin Emre Kınay Demet Evgar Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Caner Erkin Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su Lgs Kaza Milli
Şu an buradasınız: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den orduya "ülke sınırları dışında askeri göreve hazır olun" mesajı. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 21:34:33. #1.15#
title