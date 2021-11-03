Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den hükümet binalarının yeni idari başkente taşınması talimatı - Haberler
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den hükümet binalarının yeni idari başkente taşınması talimatı

AA / Ferdi Bayat - Haberler | Güncel
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den hükümet binalarının yeni idari başkente taşınması talimatı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, hükümet binalarının başkent Kahire'nin doğusunda inşa edilen yeni idari başkente taşınma işlemlerine başlanması talimatı verdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, hükümet binalarının başkent Kahire'nin doğusunda inşa edilen yeni idari başkente taşınma işlemlerine başlanması talimatı verdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin yaklaşık 6 yıldır inşa çalışmaları süren yeni idari başkente taşınma işlemlerine aralık ayı itibarıyla başlanmasını istediği, taşınma sonrasında 6 aylık deneme sürecine geçileceği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu kararın, idari başkentte hükümet bölgesinin genel merkezi ve tesisleri için hazırlıkların tamamlanmasının ardından alındığı belirtildi.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, 13 Mart 2015'te "Geleceğin Mısır'ı Kongresi"nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, hükümet binaları ve diplomatların yaşayacağı semtten oluşacak yeni idari başkentin yapımının 5 ila 7 yılda tamamlanmasını planladıklarını söylemişti. Medbuli, 630 hektarlık arazi üzerinde kurulacak yeni idari başkentin yaklaşık 45 milyar dolara mal olacağını belirtmişti.

Mısır İskan Bakanlığı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İmar Grubu, Kahire'nin dışında kurulacak yeni idari başkent projesinin hayata geçirilmesi için 15 Mart 2015'te anlaşma imzalamıştı.

AA / Ferdi Bayat - Son Dakika Haberleri
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