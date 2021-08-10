Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı ile "ikili ilişkileri" görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'ı ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun bin Zayed Al Nahyan, El-Alameyn kentinde Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'ı ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun bin Zayed Al Nahyan, El-Alameyn kentinde Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Sisi, Şeyh Tahnun başkanlığındaki üst düzey BAE'li heyeti, El-Alameyn kentinde yer alan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde kabul etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, başta ekonomi ve ticaret olmak üzere birçok alanda ikili iş birliğinin geliştirilmesinin yanı sıra çeşitli sektörlerde Mısır-BAE ortak yatırımlarının artırılması konuları ele alındı.

Sisi, BAE'li heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Mısır-BAE ilişkilerinin iki ülkenin ve halkının çıkarları doğrultusunda geliştirilmesi yönündeki arzusunu da dile getirdi.

BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun'un da Mısır'ın son dönemde özellikle yatırım ve ticari alanda yapmış olduğu kalkınma hamlelerinden söz etti.

Şeyh Tahnun ayrıca, ülkesinin Mısır'la çeşitli alanlarda stratejik iş birliğini geliştirme arzusunda olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat