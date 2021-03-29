Mısır Cumhurbaşkanı Müsteşarı, karaya oturan geminin yüzdürülme işleminin başarıyla tamamlandığını söyledi
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Mısır Cumhurbaşkanı Müsteşarı, karaya oturan geminin yüzdürülme işleminin başarıyla tamamlandığını söyledi

Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel
Mısır Cumhurbaşkanı Müsteşarı, karaya oturan geminin yüzdürülme işleminin başarıyla tamamlandığını söyledi

Mısır Cumhurbaşkanı Müsteşarı Mehab Memiş, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yüzdürülme işleminin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

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Mısır Cumhurbaşkanı Müsteşarı Mehab Memiş, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yüzdürülme işleminin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Devlete ait Ahbar el-Yevm gazetesinin haberine göre, Memiş, kanalda yaşanan son gelişmeler hakkında açıklama yaptı.

Geminin yüzdürülme işleminin başarıyla tamamlandığını ifade eden Memiş, halihazırda gemiyi inceleme çalışmalarının yürütüldüğünü aktardı.

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, sabah saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, geminin yüzdürülmesi çalışmaları kapsamında arka tarafının hareket ettirildiği ve rotasının yüzde 80 düzeldiği bilgisini vermişti.

Dünyanın en önemli su yollarından Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta dev konteyner gemisi, ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

"The Ever Given" isimli geminin dar kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanalı İdaresi, aynı gün deniz trafiğinin normale döndüğünü açıklamış ancak 25 Mart'ta, gemi yeniden hareket edene kadar Süveyş Kanalı'ndaki trafiğin askıya alındığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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