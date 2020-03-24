Mısır Covid-19 salgınına karşı iki hafta boyunca akşamları dışarı çıkma yasağı getirme kararı aldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Dünya ›› Mısır Covid-19 salgınına karşı iki hafta boyunca akşamları dışarı çıkma yasağı getirme kararı aldı - Haber
Sabah, Dünya

Mısır Covid-19 salgınına karşı iki hafta boyunca akşamları dışarı çıkma yasağı getirme kararı aldı

Arap dünyasının 100 milyonu aşan nüfusuyla en kalabalık ülkesi Mısır’da hastalığa yakalananların sayısının artması üzerine, bu ülkede akşam 19 ile sabah 07 arasında dışarı çıkma yasağı getirildi.

24.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:17
Mısır Covid-19 salgınına karşı iki hafta boyunca akşamları dışarı çıkma yasağı getirme kararı aldı

Arap dünyasının 100 milyonu aşan nüfusuyla en kalabalık ülkesi Mısır'da hastalığa yakalananların sayısının artması üzerine, bu ülkede akşam 19 ile sabah 07 arasında dışarı çıkma yasağı getirildi.

Mısır Başbakanı Mustafa Madbouly, yasak dolayısıyla özel ve kamu toplu taşıma araçlarının hizmet vermeyeceğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

ABD'de koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayısı artıyor Haber
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayısı artıyor
Koronavirüs nedeniyle iki Türk vatandaşı daha yaşamını yitirdi Haber
Koronavirüs nedeniyle iki Türk vatandaşı daha yaşamını yitirdi
Vaka sayısının 676'ya ulaştığı ülkede ilk ölüm gerçekleşti Haber
Vaka sayısının 676'ya ulaştığı ülkede ilk ölüm gerçekleşti
Güney Kore virüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor Haber
Güney Kore virüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor
'Ciğerlerimde cam var' diyerek feryat eden koronalı hastadan haber var Haber
'Ciğerlerimde cam var' diyerek feryat eden koronalı hastadan haber var
Virüsün kaynağı olan pazarla ilgili korkutan uyarı: Daha kötüsü gelecek Haber
Virüsün kaynağı olan pazarla ilgili korkutan uyarı: Daha kötüsü gelecek
Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi
İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu
İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı
İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı
Sağlık çalışanının bu paylaşımı sosyal medyada kampanya başlattı
Sağlık çalışanının bu paylaşımı sosyal medyada kampanya başlattı
İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor
İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor
Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu
Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son Dakika! İran'da 6 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika! İran'da 6 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti
Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı
Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı
Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor
Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor
Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir
Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir
Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi
Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! '1 numaralı hasta' iyileşti
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti
Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı
Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı
New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı
New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı
İngiltere'de bir doktor, zenginlere koronavirüs testi satarak bir haftada 2,5 milyon sterlinlik vurgun yaptı
İngiltere'de bir doktor, zenginlere koronavirüs testi satarak bir haftada 2,5 milyon sterlinlik vurgun yaptı
Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
Görüntüler yürek parçaladı! Hastalar acı içinde böyle yardım bekledi
Görüntüler yürek parçaladı! Hastalar acı içinde böyle yardım bekledi
Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı
Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı
Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin James Bond Seda Akgül Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Abdülkadir Ömür
Daha Fazla Mart Polis Beşiktaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: Mısır Covid-19 salgınına karşı iki hafta boyunca akşamları dışarı çıkma yasağı getirme kararı aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 17:23:51. #1.15#
title