Mısır, çiftçinin yüzünü güldürmedi



DİYARBAKIR - Diyarbakır ve bölge illerinde tahıl gelirlerinin düşmesi üzerine toprakları su ile buluşan çiftçiler, ikinci ürün olarak mısır ekimine yöneldi. Mazot, gübre ve sulama fiyatlarından dert yanan çiftçiler, mısır hasadında da bekledikleri alamadıkları ifade etti.

Diyarbakır ve bölge illerinde zorlu mısır hasadı devam ediyor. Tahıl hasadından beklediğini alamayan çiftçiler, ikinci ürün olarak yöneldikleri mısırdan da beklediklerini alamadı. Bismil ilçesine bağlı Korukçu köyünde mısır hasadı gerçekleştiren biçerdöver sahibi ve tarım işletmecisi Ahmet Kaya, buğdaydan istedikleri verimi alamadıkları için çiftçilerin mısıra yönelmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

"Mısır'ın da verimi düşük"

Mısır'ın bu yıl veriminin geçtiğimiz yıla göre düşük kaldığını vurgulayan Kaya, "Buğdaydan verim alamıyoruz. Mazot, sulama, elektrik bunların hepsi pahalı olduğu için insanlar ikinci ürüne başlıyor artık. Mazot 4,5 lira. Millet ne yapsın, artık ikinci ürün ekiyorlar. Buğdaydan eskisi gibi verim alamıyoruz ve ucuz. Buğday geçen seneye göre çok farklı. Geçen sene sert buğdayın kilosu 1 lira 10 kuruştu, bu yıl 90 kuruş. Mısır'ın da bu sene verimi biraz düşük. Dönüm bazında geçen sene millet 1 ton 600 kilogram alıyordu bu sene 1 ton 400 kilogram civarında. Mısır'ın fiyatı iyi olsa millet sürekli ekmeye başlar ama fiyat kötü biraz. Bölgede ikinci ürün pek nadirdi millet artık buğday para etmediği için, sulama kanalları geldiği için millet artık mısıra yöneldi. Bir diğer ürün olarak da pamuk ekimi başladı. Şuanda Diyarbakır Adana'ya kafa tutabilir pamuk konusunda" dedi.

"Pamuk ile eşdeğer gelir elde ediyorsunuz"

30 yıldır çiftçilik yaptığını belirten İrfan Avşar, toprakların su ile buluşmasının ardından mısır ekimine başladıklarını ve yaklaşık 17 yıldır mısır ekimi yaptıklarını belirtti. Avşar, "Eskiden mısır yoktu. Mısır ekimini 2000'den beri yapıyoruz. Mısırın pamuğa oranla işçiliği kolay olduğu için bunu ekiyoruz. Eskiden pamuk elle toplanıyordu, işçi sıkıntısı çekiyorduk o yüzden mısıra geçtik. Aşağı yukarı gelirleri de aynı. Mısır iyi oldu mu pamukla eşdeğer bir gelir elde ediyorsunuz" diye konuştu.

"Sıcaklık mısır verimini olumsuz etkiledi"

Bölgedeki çiftçilerin ikinci ürün olarak mısır ekimine yöneldiklerini kaydeden Avşar, şunları kaydetti:

"Burada çiftçiler ikinci ürün olarak mısır ekiyorlar. Döllenme zamanında havaların sıcak geçmesi dolayı mısırı olumsuz etkiledi. O döllenme süresini etkiledi. Hava iyi olsaydı verim beklenenin üstünde bile olacaktı. Devlet desteklerinin arttırılması gerekiyor. Mısır'da devlet desteği yok, mazot pahalıdır, gübre pahalıdır. Bu tür sorunlar var."