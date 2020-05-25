Mısır, Cezayir ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
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Mısır, Cezayir ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs nedeniyle (Kovid-19) Mısır'da 19, Cezayir'de 9, Irak'ta 3 kişi daha hayatını kaybetti, Ürdün'de ise vaka sayısı arttı.

Mısır, Cezayir ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
25.05.2020 23:55 | Son Güncelleme: 25.05.2020 23:55

Yeni tip koronavirüs nedeniyle (Kovid-19) Mısır'da 19, Cezayir'de 9, Irak'ta 3 kişi daha hayatını kaybetti, Ürdün'de ise vaka sayısı arttı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 19 artarak 783'e çıktığı belirtildi.

Ülkede 702 kişide daha Kovid-19 görüldüğü, böylece vaka sayısının 17 bin 967'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 4 bin 900 olduğu ifade edildi.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığı, 9 Kovid-19 hastasının daha vefat ettiğini ve toplam can kaybının 609'a ulaştığını duyurdu.

Bakanlık, 197 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 8 bin 503'e yükseldiğini, 4 bin 747 kişinin sağlığına kavuştuğunu bildirdi.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 3 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 163 olduğu belirtildi.

Açıklamada 163 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 4 bin 632'ye çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 2 bin 811 olduğu kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve vaka sayısının 711'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, bugün yeni ölüm kaydedilmediği, toplam vefat sayısının 9, iyileşen hasta sayısının 450 olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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