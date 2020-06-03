Mısır, Cezayir ve Fas'ta Kovid-19'dan ölümler arttı
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Mısır, Cezayir ve Fas'ta Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 1052'ye, Cezayir'de 667'ye, Fas'ta 206'ya yükseldi.

Mısır, Cezayir ve Fas'ta Kovid-19'dan ölümler arttı
03.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 03.06.2020 00:15

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 1052'ye, Cezayir'de 667'ye, Fas'ta 206'ya yükseldi. Bahreyn'de de vaka sayısı arttı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle 47 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 1052'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 1152 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 27 bin 536'ya yükseldiği, iyileşen hasta sayısının 6 bin 827 olduğu kaydedildi.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Kovid-19 taşıyan 6 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 667'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 113 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 9 bin 626'ya ulaştığı ifade edildi.

Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının da 173 artarak 6 bin 67'ye ulaştığını aktardı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede toplam can kaybının 206'ya, vaka sayısının da 7 bin 866'ya yükseldiğini duyurdu.

Ülke genelinde 517 kişinin daha hastalığı atlattığına işaret edilen açıklamada, böylece sağlığına kavuşanların sayısının 6 bin 410'a çıktığı kaydedildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise 364 kişide daha Kovid-19'a rastlandığı ve vaka sayısının 12 bin 229'a çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 327 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 7 bin 397'ye ulaştığı kaydedildi.

Bahreyn makamlarınca daha önce yapılan açıklamalarda, ülkede Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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