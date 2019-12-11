Mısır cezaevlerindeki koşullara dikkati çekmek için yürüyüş yapıldı (2)
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Mısır cezaevlerindeki koşullara dikkati çekmek için yürüyüş yapıldı (2)

Saraçhane Parkı'nda toplanan vatandaşlardan görüntüler Yapılan konuşmalar Açıklamalardan detaylar İSTANBUL (AA) – Mısırlı Mahpuslar İçin Dayanışma Grubunca, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" kapsamında, Mısır cezaevlerindeki ağır koşullara dikkati çekmek amacıyla Fatih'te yürüyüş düzenledi.

11.12.2019 00:05 | Son Güncelleme: 11.12.2019 00:09
Mısır cezaevlerindeki koşullara dikkati çekmek için yürüyüş yapıldı (2)

'nda toplanan vatandaşlardan görüntüler

Yapılan konuşmalar

Açıklamalardan detaylar İSTANBUL (AA) – Mısırlı Mahpuslar İçin Dayanışma Grubunca, "10 Dünya İnsan Hakları Günü" kapsamında, Mısır cezaevlerindeki ağır koşullara dikkati çekmek amacıyla Fatih'te yürüyüş düzenledi.

Kaynak: AA
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