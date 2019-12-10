Mısır cezaevindeki koşullara dikkat çekmek için meşalelerle yürünecek

10.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:04

Mısırlı Mahpuslar İçin Dayanışma Grubunca, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" kapsamında, Mısır cezaevlerindeki ağır koşullara dikkati çekmek amacıyla bu akşam meşaleli yürüyüş yapılacak.

Mısırlı Mahpuslar İçin Dayanışma Grubundan yapılan açıklamaya göre, Mısır hapishanelerinde genç, yaşlı, kadın, erkek binlerce insan işkence ve ağır koşullar altında tutuluyor.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bilim adamı, avukat, doktor, siyasetçi, müzisyen, mühendis gibi çeşitli meslek gruplarından binlerce mahpus, bazen sözde yargılamalarla alınan idam kararlarının infazı ile bazen de kötü koşullar sebebiyle hayatlarını kaybediyor.

Yakınlarının ve avukatlarının görüşmelerine dahi izin verilmeyen bu mahpuslar, zaman zaman açlık grevi yaparak dayanılmaz hallerini dünyaya duyurmaya çalışıyor.

Bu kapsamda "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü"nde Mısır hapishanelerindeki mazlumların durumlarına dair farkındalık oluşturmak, işkence, kötü koşullar veya infazla ölümlerine engel olabilmek ve özgürlüklerine kavuşmaları için yakınları Mısır cezaevlerinde tutulanların da katılacağı el fenerleriyle ve meşalelerle yürüyüş yapılacak.

Mısır cezaevlerine mektup göndermek ve mahpusların yalnız olmadıklarını göstermek adına başlatılan uluslararası kampanya da kamuoyuna duyurulacak. Bu kampanyayla bir taraftan mahpusların hikayeleri paylaşılacak bir yandan da onlara dünyanın dört bir yanından mektuplar gönderilmesi istenecek.

Saat 19.30'da Fatih Camisi avlusunda başlayacak yürüyüş Saraçhane Parkı'nda sona erecek. Mısırlıların yanı sıra Türkiye'den birçok sivil toplum kuruluşunun ve meslek gruplarının katılacağı yürüyüşün ardından basın açıklaması yapılacak.

Kaynak: AA