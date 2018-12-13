Mısır Çarşısı'nda Yaşanan Elektrik Krizi, Arkeologlarla Yapılan Çalışma Sonrası Sona Erdi

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İstanbul'un Fatih ilçesi Rüştem Paşa Mahallesi'nde yer alan Çiçek Pazarı Sokak'ta yaşanan elektrik arızası 4 gün sonra sona erdi. Tarihi yarım ada olması nedeniyle arkeologlar olmadan çalışma yapamayan BEDAŞ yetkilileri, Anıtlar Bölge Müdürlüğü 4. Anıtlar Kurulu kararı ile arkeolog eşliğinde yaptığı çalışma sonrası bölgeye tekrar enerji vermeye başladı.

"ARIZANIN GİDERİLMESİ İÇİN ARKEOLOGLARI BEKLİYORUZ"

Mısır Çarşısı'nın arkasında yer alan Çiçek Pazarı Sokak'ta yer altı şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle çevre esnaf uzun süre mağduriyet yaşadı. Konu ile ilgili Haberler.com'a açıklama yapan BEDAŞ yetkilileri, "Arızanın giderilmesi için Anıtlar Kurulundan arkeolog gelmesini bekliyoruz" dedi.

"KARANLIKTAN DOLAYI HIRSIZLIK OLAYLARI YAŞANIYOR"

Yetkililerden beklediği sonucu alamayan esnaf ise daha fazla mağduriyet yaşamamak için jeneratör kurarak ticaret yapmaya devam etti. Sokakta bulunan Bürüngüz Han'ın yöneticisi Hasan Yener konu hakkında, "Sokağımızda 8-9 tane han var. Bu hanlar dışında belediyenin de dükkanları bulunuyor. Ancak hiç kimse dört gündür şebekeden elektrik alamıyor. Enerji Bakanlığını, BEDAŞ'ı arayarak arızayı bildirmemize rağmen hala bir gelişme olmadı. Burada iş yapamıyoruz. Soğuktan donuyoruz. Karanlıktan dolayı hırsızlık olayları yaşanıyor. Evlerimize ekmek götürmek için çareyi jeneratör kurmakta bulduk. Mağduruz. Bu sıkıntının derhal giderilmesini istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"ARKEOLOGLAR EŞLİĞİNDE ÇALIŞMA YAPILMIŞ VE ENERJİ VERİLMİŞTİR"

Arkeologlarla yapılan çalışma sonrası tarihi çarşıdaki elektrik krizi sona erdi. BEDAŞ'tan yapılan açıklamada, "Haberde sözü geçen bölge ile ilgili olarak ortaya çıkan kesintiye yönelik müdahalenin gecikmesinde kurumumuzun herhangi bir kusur ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Haberde de yer aldığı gibi bölgenin koruma altında olması nedeniyle gerekli izinlerin alınması beklenmiştir. Anıtlar Bölge Müdürlüğü 4. Anıtlar Kurulu kararı ile arkeolog eşliğinde çalışma yapılmış ve saat 20.00 itibarıyla enerji verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.