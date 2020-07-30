Mısır Çarşıs'ında bayram kalabalığı KURBAN Bayramı öncesi Eminönü'ndeki tarihi Mısır Çarşısı'nda alışveriş yoğunluğu yaşandı.

KURBAN Bayramı öncesi Eminönü 'ndeki tarihi Mısır Çarşısı'nda alışveriş yoğunluğu yaşandı. Çoğu kişinin maskesiz alışveriş yaparken sosyal mesafeye de uyulmadığı görüldü.

Eminönü'nde bulunan tarihi Mısır Çarşısı'nda Arife Günü, bayram şekeri, lokum ve kahve alışverişini yapmak isteyenler yoğunluk oluşturdu. Alışveriş yapanlardan bazılarının maske takmadığı görülürken sosyal mesafe kuralına ise uyulmadı.

Alışveriş için Mısır Çarşısını tercih eden ancak kalabalığı görünce vazgeçtiğini söyleyen Sündüz Karataş, "Sosyal mesafe gerçekten hiç yok. Ben şaşırdım. Kaçıyorum. Maskesiz çok insan var ve takan da düzgün takmamış. Bütün gün televizyonlarda yayın yapılıyor ona rağmen korkmuyorlar. O kadar doktorlarımızı kaybettik ona rağmen çok rahatlar. Neden acaba? Bu kalabalığa ben girmedim. Girer miyim hiç. Girmeden çıkıyorum" şeklinde konuştu.

"HEPİMİZ ÖLECEĞİZ"

Fiyatları uygun olduğu için Mısır Çarşısı'na alışverişe gelen Sıdıka Yalçın, korktuğunu dile getirdi. Yalçın, "Öleceğiz. Hepimiz öleceğiz. Kalabalığa girdim. Korkuyorum ama mecburen girdim. Ama baksana halime mecburum. Çok berbat durum. Bak kimsede maske yok. Kaçtım ama yine aynı yani değişen bir şey yok. Sonumuz hiç iyi değil. Burası ucuz diye peynir aldım. Mecbur geldim" ifadelerini kullandı.

"ALLAH SONUMUZU HAYIR ETSİN"

Kalabalığa dikkat çeken Mehmet Yazı ise, "Manzara berbat. Ben de çok durmadım kahve aldım çıkıyorum. Bu şekilde çok zor. Yukarılar daha kalabalık. Allah sonumuzu hayır etsin" diye konuştu. Alışveriş için gelen bir başka kişi ise, "Bu kalabalık beni çok korkutuyor. Az önce önümdeki bir adam hapşırdı, öksürdü. Bu da beni düşündürdü. Mecburen geldim. Alışveriş yaptım. Ama manzara kötü" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA