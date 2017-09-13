Mısır Büyükelçiliğinden Sankon'a Ziyaret

Mısır Arap Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiği Birinci Müsteşarı Amr A. Selim, Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkan Nezaket Emine Atasoy'u ziyaret etti.



SANKON Genel Merkezini ziyaret ederek Genel Başkan Nezaket Emine Atasoy'la görüşen Mısır Büyükelçiği Birinci Müsteşarı Amr A. Selim, Türkiye ile Mısır arasında ekonomik ve ticari ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Müsteşar Selim, "Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonunun uluslararası camiada yapmış olduğu çalışmaları, özellikle Arap devletlerinde, Afrika devletlerindeki çalışmaları takip ediyor ve takdir ediyoruz" dedi. Müsteşar Selim, Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu ile Ankara'da bulunan Afrika Kordiplomatik Büyükelçilikleri iş birliği ile 16-18 Ekim'de yapılacak olan Türkiye-Afrika Ekonomik İşbirliği Konferansı'na da değinerek, "Konferansın Türkiye ile Afrika arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlayacağına olan inancımız tamdır" dedi.



Atasoy ise, "Türkiye iş dünyası olarak Mısır'la ekonomik, ticari, kültürel ve siyasi ilişkilerimize çok önem veriyoruz Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Yönetim Kurulu olarak Türkiye ile Mısır ekonomik ve ticari ilişkilerimizin güçlenmesi için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız" dedi. - ANKARA