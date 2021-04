Mısır: "Bekleyen tüm gemiler Süveyş Kanalı'ndan geçti"

Mısır Süveyş Kanalı İdaresi Başkanlığı, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan Ever Given gemisinin kurtarılması ve deniz trafiğinin yeniden açılmasının ardından kanalda bekleyen tüm gemilerin geçişini tamamladığını açıkladı.

Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda 23 Mart'ta karaya oturan ve 6 gün boyunca gemi trafiğini durduran Panama bandıralı konteyner gemisi Ever Given'ın 29 Mart'ta kurtarılmasının ardından geçişler yeniden başlamıştı. Mısır Süveyş Kanalı İdaresi Başkanlığı, kanaldaki tıkanıklık süresince oluşan gemi trafiğindeki birikintinin sona erdiğini açıkladı. Mısır Süveyş Kanalı İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yük gemisinin kurtarılması ve deniz trafiğinin yeniden açılmasının ardından kanalda bekleyen tüm gemilerin geçişini tamamladığı kaydedildi.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabie, karaya oturan yük gemisinin kurtarma çalışmalarının devam ettiği 6 günlük sürede kanalın kuzey ve güney yakalarında toplam 422 geminin biriktiğini belirterek, bekleyen son 61 geminin de geçmesi ile 23 Mart'tan bu yana kanalda biriken tüm gemilerin geçişinin tamamlandığını açıkladı.

Kanalda trafik yeniden başlamıştı

Dev geminin kanalı tıkamasının ardından kanalda gemi trafiği oluşmuş ve 450 gemi, Ever Given gemisinin yüzdürülerek rotalarına devam etmeyi beklemişti. Ever Given'ın hareket ettirilmesinin ardından kanalda trafik yeniden başlamıştı.

Küresel ticaret sekteye uğramıştı

23 Mart'ta karaya oturan gemi sadece Mısır'a değil, küresel ticarette büyük zarara yol açmıştı. Ever Given'ı kurtarma çalışmaları kapsamında 60 fit derinlikte toplam 27 bin ton kum kazılmış, yerinden hareket ettirebilmek için ise 14 römorkör kullanılmıştı. Kanalda çapraz bir şekilde karaya oturarak trafiği tıkayan 400 metre uzunluğundaki ve 59 metre genişliğindeki dev geminin kurtarılması için Türkiye'den de Mısır'a yardım teklifi yapılmıştı. Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan ve dünya ticaretinde önemli geçiş noktalarından olan Süveyş Kanalı'nda sıkışan Ever Given'ın günlük tahmini 9.6 milyar dolar zarara yol açtığı belirtilmişti. Deniz trafiğinin durması ile Mısır'ın ise günlük yaklaşık 10-15 milyon dolar zarara uğradığı ifade edilmişti. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı