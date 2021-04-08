Mısır Başbakanı Medbuli, işbirliğini güçlendirmek için D-8'in faaliyetlerine katılmayı önemsediklerini açıkladı
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Mısır Başbakanı Medbuli, işbirliğini güçlendirmek için D-8'in faaliyetlerine katılmayı önemsediklerini açıkladı

Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel
Mısır Başbakanı Medbuli, işbirliğini güçlendirmek için D-8'in faaliyetlerine katılmayı önemsediklerini açıkladı

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, ülkesinin ortak çıkar ve hedeflere ulaşmak için Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı arasındaki işbirliğini güçlendirmeye önem verdiğini belirtti.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, ülkesinin ortak çıkar ve hedeflere ulaşmak için Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı arasındaki işbirliğini güçlendirmeye önem verdiğini belirtti.

Mısır Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, çevrim içi gerçekleştirilen D-8 Teşkilatının 10'uncu Zirve Toplantısı'na katılan Başbakan Medbuli, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi temsilen bir konuşma yaptı.

Mısır'ın, ortak çıkar alanlarındaki bağlantıları güçlendirmek ve mevcut istisnai koşullar altında artan zorluklarla mücadele için mevcuttaki ve gelecekteki işbirliğini güçlendirmek amacıyla örgütün faaliyetlerine katılmaya büyük önem verdiğini kaydeden Medbuli, "Bu büyük zorluklar, ekonomik, sosyal ve çevresel yönler de dahil olmak üzere kalkınma konularını öne çıkardı ve hızlı toparlanmayı sağlayabilecek ekonomik sektörlerin önemini pekiştirmenin yanı sıra beşeri sermayeye yatırım yapmanın önemini de gösterdi." şeklinde konuştu.

Bu işbirliğini arzu edilen ufuklara taşımak için her zamankinden daha fazla toplu çaba göstermenin gerekli olduğunu aktaran Medbuli, "Dünya ile toplam ticaretimizin sadece yüzde 7'sini oluşturan üye ülkeler arasındaki ticaretin teşvikine özel önem vermek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bangladeş'in ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla çevrim içi düzenlenen Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatının 10'uncu Zirve Toplantısı'nda "2020-2030 D-8 On Yıllık Yol Haritası" kabul edilmiş ve toplantıya ilişkin bildiri yayımlanmıştı.

Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan'dan oluşan D-8 ülkeleri, bugünkü zirvede kabul edilen D-8 On Yıllık Yol Haritası'yla teşkilatı daha güçlü ve gelişmiş hale getirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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