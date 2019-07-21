Mısır Başbakanı ile tokalaşmayan Cezayir Milli Takım Kaptanı Mahrez hakkında suç duyurusu

Mısır Başbakanı ile tokalaşmayan Cezayir Milli Takım Kaptanı Mahrez hakkında suç duyurusu

Mısırlı avukata Semir Sabri, ülkesinde oynanan 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın şampiyonu Cezayir Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Riyad Mahrez hakkında suç duyurusu yaptı.

Mısır Başbakanı ile tokalaşmayan Cezayir Milli Takım Kaptanı Mahrez hakkında suç duyurusu

Mısırlı avukata Semir Sabri, ülkesinde oynanan 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın şampiyonu Cezayir Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Riyad Mahrez hakkında suç duyurusu yaptı.

Mısır Başsavcılığına sunduğu suç duyurusu dilekçesinde Sabri, Cezayirli futbolcu Mahrez'in kupa töreninde Mısır Başbakanı Mustafa Medbulli ile Gençlik ve Spor Bakanı Eşref Sabri ile kasten tokalaşmayarak onlara hakaret ettiğini öne sürdü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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