Mısır başağı çiftçilere ikinci gelir kaynağı oldu

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde mısır hasadının ardından yerde kalan başaklar çiftçilere ek gelir kaynağı oldu. Patlak ve yemlik olan mısırların cinsine göre başağın fiyat belirlenirken, yerden toplanan başaklar hayvanlara yem olarak veriliyor.

Tavas ilçesinin en büyük ovası olan Altınova'da alternatif ürün olarak başlanılan mısır, çiftçilerin yüzünü güldürdü. Dekardan bin 500 ile 2 bin kilogram aralığında ürün alınan patlak ve yemlik mısır, çiftçilere ikinci bir ekmek kapısı daha açıyor. Biçerdöver ile hasat edilen mısırların yerde kalan başaklarını çiftçiler elleriyle teker teker toplayarak satışa çıkarıyor. Genellikle hayvanlara yem olarak verilen başağın kilosu patlak mısırda 6 ile 7 TL arasındayken, yemlik mısırda ise 3-4 TL bandında. 1 dönümden yaklaşık 30 ile 40 kilogram bandında başak alan çiftçiler, böylelikle hem hayvanlarını doyuruyor, hem de para kazanıyor. - DENİZLİ