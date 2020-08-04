Mısır, Bahreyn ve Yemen'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
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Mısır, Bahreyn ve Yemen'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Mısır'da 4 bin 888'e, Bahreyn'de 150'ye, Yemen'de 499'a yükseldi.

Mısır, Bahreyn ve Yemen'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
04.08.2020 04:33 | Son Güncelleme: 04.08.2020 04:52

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Mısır'da 4 bin 888'e, Bahreyn'de 150'ye, Yemen'de 499'a yükseldi.

Mısır Sağlık Bakanlığı, virüs kaynaklı 23 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 157 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık yaptığı açıklamada, ülkede toplam can kaybının 4 bin 888'e, vaka sayının 94 bin 640'a yükseldiğini, bin 611 kişinin iyileşmesiyle 44 bin 66 kişinin de sağlığına kavuştuğunu aktardı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kovid-19 kaynaklı 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 299 yeni enfekte vaka olduğunu bildirdi.

Bakanlık, ülkede toplam can kaybının 150'ye, vaka sayısının 41 bin 835'e yükseldiğini, iyileşenlerin ise 39 bin 7 kişi olduğunu kaydetti.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi de iyileşti.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 499'a, yeni vaka ile hasta sayısı bin 734'e yükselirken, 863 kişi de sağlığına kavuştu.

Kaynak: AA

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