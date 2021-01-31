Mısır, AstraZeneca'dan sipariş ettiği Kovid-19 aşısının ilk partisini teslim aldı
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Mısır, AstraZeneca'dan sipariş ettiği Kovid-19 aşısının ilk partisini teslim aldı

31.01.2021 15:51 | Son Güncelleme: 31.01.2021 15:54
Mısır, AstraZeneca'dan sipariş ettiği Kovid-19 aşısının ilk partisini teslim aldı

Mısır'ın AstraZeneca'dan sipariş ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisi başkent Kahire'ye ulaştı.

Mısır'ın AstraZeneca'dan sipariş ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisi başkent Kahire'ye ulaştı.

Mısır basınında yer alan haberlere göre, İngiltere merkezli AstraZeneca'nın Hindistan'da ürettiği 50 bin doz aşıyı taşıyan uçak Uluslararası Kahire Havalimanına indi.

Sağlık ve Önleyici İşler Başkanlık Danışmanı Muhammed Avad Taceddin, dün yaptığı açıklamada, 50 bin doz AstraZeneca aşısının Mısır'a getirileceğini ve aşamalı şekilde farklı firmalardan da Kovid-19 aşısı alımı gerçekleştirileceğini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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