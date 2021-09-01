Mısır - Angola maçı ne zaman, hangi kanalda? Mısır - Angola maçı şifresiz mi? Mısır - Angola maçı hakemi kim?

2022 Dünya Kupası Elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen Mısır - Angola bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Mısır - Angola maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.