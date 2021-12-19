Mısır, Almanya'nın ülkedeki muhaliflerin yargılanmasıyla ilgili açıklamasına tepki gösterdi

Mısır, Almanya'nın ülkedeki muhalif siyasetçi ve hukukçu aktivistlerin yargılanmasıyla ilgili açıklamasını "içişlerine apaçık müdahale" olarak nitelendirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın yarın hakim karşısına çıkacak sanıklarla ilgili açıklamasına tepki gösterildi.

Açıklamada, Almanya'nın tutumu "ülkenin içişlerine apaçık müdahale" olarak nitelendirilerek, "Tuhaf olan Almanya hükümeti, hukuka saygı duyulmasını isterken kendisi, Mısır yargısına müdahale etmeye çağırmaktadır." denildi.

Açıklamada ayrıca Alman hükümetinin diğerlerine vesayet dayatmak yerine kendi iç sorunlarına yönelmesinin daha uygun olduğu ifade edildi.

Almanya'nın Kahire Büyükelçiliğinden cuma günü yapılan açıklamada, Mısır yönetimine muhalif aktivistlerden Ala Abdulfettah, Muhammed el-Bakir ve Muhammed İbrahim'in serbest bırakılması çağrısında bulunulmuştu.

Mısır yönetiminden yarınki karar duruşmasında adil yargılanmayı sağlamasının beklendiği kaydedilen açıklamada, "Eylül 2021'de başlatılan Mısır insan hakları stratejisi de dahil Mısır hükümetinin insan haklarını iyileştirmek için attığı son adımlara önem veriyoruz ve bunların uygulanmasını büyük bir titizlikle takip edeceğiz." ifadesine yer verilmişti.

Mısır'daki 25 Ocak Devrimi'nin sembol isimlerinden Ala Abdulfettah, avukatı Muhammed el-Bakir ve Muhammed İbrahim, "yalan haber yaymak" suçlamasıyla 2019 yılından bu yana tutuklu bulunuyor.

Sanıkların 8 Kasım'daki olağanüstü hal mahkemesi duruşmaları 20 Aralık'a ertelenmişti.

AA / Zeynep Tüfekçi Gülay - Son Dakika Haberleri

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