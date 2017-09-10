Mısır-Abd Ortak Askeri Tatbikatı Başladı

Mısır ordusunun 8 yıl aradan sonra ABD ile "Parlak Yıldız 2017" adlı ortak askeri tatbikatına başladığını ve Muhammed Necib askeri üssünde 20 Eylül'e kadar tatbikatın devam edeceğini bildirdi.

Mısır-Abd Ortak Askeri Tatbikatı Başladı

Mısır ordusunun 8 yıl aradan sonra ABD ile "Parlak Yıldız 2017" adlı ortak askeri tatbikatına başladığını ve Muhammed Necib askeri üssünde 20 Eylül'e kadar tatbikatın devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: Dunya.com