Mısır ABD'nin Askeri Yardımları Tekrar Başlatma Kararından Memnun

Mısır yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri'nin "insan hakları ihlalleri" nedeniyle geçen sene askıya aldığı askeri yardımları tekrar başlatma kararını memnuniyetle karşıladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Mısır'da yayın yapan MBC televizyonuna telefonda bağlanarak konuyu değerlendirdi.

Ülkesinin ABD'nin 2017 yılında askıya aldığı 195 milyon dolarlık askeri yardımı yapacak olmasını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Ebu Zeyd, askeri yardımların Mısır-ABD stratejik ilişkilerinde önemli yer teşkil ettiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Mısır'da 2017 yılında "insan hakları ihlalleri" nedeniyle askıya alınan 195 milyon dolarlık askeri yardımın tekrar başlatılacağı duyurulmuştu.

Mısır'a dair "bazı alanlarda kaygıların" devam ettiğine vurgu yapılan açıklamada, bu konulara ilişkin görüşmelerin de devam edeceği belirtilmişti.

ABD, Mısır ve İsrail arasında 1979 yılında imzalanan Camp David Antlaşması'ndan bu yana Kahire'ye yılda 1,5 milyar dolar yardım yapıyor. Söz konusu yardımın 1,3 üç milyon dolarını askeri yardımlar oluşturuyor.

Mısır, Ortadoğu'da İsrail'in ardından ABD'nin en fazla askeri yardım sağladığı ülke olarak biliniyor.