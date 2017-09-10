Mısır'da 3 Bin 500 Yıllık Mezar Keşfedildi
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Mısır'da 3 Bin 500 Yıllık Mezar Keşfedildi

Mısır'da yapılan kazılarda 3 bin 500 yıl öncesinden kalma mumyalar ve mücevher keşfedildi.

Mısır'da yapılan kazılarda 3 bin 500 yıl öncesinden kalma mumyalar ve mücevher keşfedildi.