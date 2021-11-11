Mısır 2022'de COP27'ye, BAE ise 2023'teki COP28'e ev sahipliği yapacak

İskoçya'nın Glasgow kentinde devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP26) gelecek yılki ayağı COP27'nin Mısır'da, 2023'teki COP28'in ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacağı açıklandı.

İskoçya'nın Glasgow kentinde devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP26) gelecek sene yapılacak olan ayağı COP27'nin Mısır'da yapılacağı açıklandı. Mısır Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mısır'ın 2022'deki COP27'ye ev sahipliği yapacağını duyurarak, konferansın Kızıldeniz'deki tatil beldesi Şarm El-Şeyh'te düzenlenmesinin planlandığını aktardı.

COP28 BAE'DE YAPILACAK

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın 2023'teki ayağı COP28'e ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ev sahipliği yapacağı açıklandı. BAE Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, BAE'nin 2023 yılındaki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP28) ev sahipliği yapacağını duyurarak, "BAE'yi 2023'te en önemli küresel iklim konferansı COP28'in ev sahipliğini kazandığı için tebrik ediyoruz. Ülkemiz için hak edilmiş bir seçim. Konferansı başarılı kılmak için tüm yeteneklerimizi ortaya koyacağız. BAE, gezegeni korumak için küresel iklim eylemine bağlı kalacaktır" dedi.

(Muhammed Rabah/İHA)

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