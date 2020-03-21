Mısır, 2 bin Rus vatandaşının ülkeden ayrılmasına izin vermedi Rusya'nın Mısır konsolosluğu, Mısır'da bulunan 2 bin Rus vatandaşının dönüşü için izin alınamadığını açıkladı.

Rusya'nın Mısır konsolosluğu, Mısır'da bulunan 2 bin Rus vatandaşının dönüşü için izin alınamadığını açıkladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs hızla yayılmaya devam ediyor. Rusya'nın Mısır konsolosluğu ülkede bulunan birçok Rus vatandaşının Türkiye ve Kazakistan, üzerinden transit uçuşlarla ülkeye döndüğü açıklandı. Konsolosluk yetkilileri, ülkede kalan 2 bin Rus vatandaşının, Mısır'ın gümrükleri ve uçuşları yasaklaması nedeniyle geri dönemediğini, Rusya ve Mısır makamları arasında konuya ilişkin görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Rus Yetkililer, Rus havayollarına ait uçakların ülkede kalan 2 bin Rus vatandaşının dönüşü için hazırda bekletildiğini duyurdu.

Rusya'nın Mısır Konsolosu Svetlana Zubova, sorunun çözülmesi durumunda Rus Aeroflot havayollarına ait uçakların Kahire'ye uçacağını ve öncelikle 31 Mart tarihi öncesine uçak bileti alan Rus vatandaşlarının tahliye edileceğini açıkladı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA