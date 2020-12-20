Mısır 17 balıkçısının Tunus sularında gözaltına alındığını duyurdu

Mısır Dışişleri Bakanlığı, 17 Mısırlı balıkçının, Tunus'un güneyinde avlandıkları sırada gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tunus makamları tarafından gözaltına alınan 17 balıkçının durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan balıkçıların, Tunus'un güneydoğusundaki Kerkene adası yakınında yasal olmayan bir şekilde avcılık yaptıklarına işaret edildi.

Mısırlı balıkçıların bulunduğu teknenin, kanuni işlemler için Safaks kentindeki deniz üssüne çekildiği, Tunus'taki Mısır Büyükelçiliğinin, durumu takip ettiği ifade edildi.

Olayla ilgili Tunus makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız