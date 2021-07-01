Mısır, 10 yıldır çözülemeyen Hedasi Barajı meselesini BMGK'ya taşıdı
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Mısır, 10 yıldır çözülemeyen Hedasi Barajı meselesini BMGK'ya taşıdı

Mısır, 10 yıldır çözülemeyen Hedasi Barajı meselesini BMGK'ya taşıdı
Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat - Haberler | Güncel

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), Hedasi Barajı meselesinin uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye atabilecek bir hale geldiği uyarısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), Hedasi Barajı meselesinin uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye atabilecek bir hale geldiği uyarısında bulundu.

Mısır'daki devlet gazetelerinden "Ahbar el-Yevm"de yer alan haberde, Dışişleri Bakanlığı'nın, Mısır, Etiyopya ve Sudan arasında anlaşmazlığa neden olan Hedasi Barajı ile ilgili konuyu bir mektupla BMGK'ya taşıdığı belirtildi.

Haberde mektubun içeriğine ilişkin detaylara yer verildi.

Mektupta, "10 yıllık müzakerelerin ardından mesele, uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye atabilecek uluslararası sürtüşmelere neden olan bir hale geldi. Ancak Mısır, bu konuyu BM Güvenlik Konseyi'ne sunmayı tercih etti." ifadelerinin kullanıldığı aktarıldı.

Mısır'ın, BMGK'yı "Afrika'da barış ve güvenlik" maddesi kapsamında acilen toplanmaya çağırdığı, durumun uluslararası güvenliğe tehdit oluşturduğu ve derhal dikkate alınması gerektiği kaydedildi.

Öte yandan BM Güvenlik Konseyi'nden Mısır'ın toplantı talebine yönelik şimdiye kadar herhangi bir açıklama gelmediği belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, 26 Haziran'da, ülkesinin Hedasi Barajı konusunda BM Güvenlik Konseyi'nde bir toplantı düzenlenmesine yönelik temaslarda bulunduğunu duyurmuştu.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Hedasi Barajı, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken Kahire ve Hartum yönetimleri, Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki müzakerelerden anlaşmazlıklar nedeniyle 10 yıldır sonuç alınamıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat

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