Misinaya takılan gri balıkçıl kuşu kurtarıldı
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Misinaya takılan gri balıkçıl kuşu kurtarıldı

Misinaya takılan gri balıkçıl kuşu kurtarıldı Bartın'da misinaya takılan gri balıkçıl kuşu kurtarılarak doğal yaşamına dönmesi sağlandı.

21.05.2020 19:59 | Son Güncelleme: 21.05.2020 20:03

Misinaya takılan gri balıkçıl kuşu kurtarıldı

BARTIN - Bartın'da misinaya takılan gri balıkçıl kuşu kurtarılarak doğal yaşamına dönmesi sağlandı.

Edinilen bilgilere göre, Bartın'da Kirazlı Köprü Barajı mevkiinde suda çırpınan bir kuşu gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İhbarın ardından durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirildi. Olay yerine giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube ekipleri misinaya takılı halde bulunan gri balıkçıl kuşunu uzun uğraşlar sonucu kurtardı. Sağlık kontrolünden geçirilen balıkçıl kuşu yapılan bakımlarının ardından yeniden doğaya salındı.

Misinaya takılan gri balıkçıl kuşu kurtarıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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