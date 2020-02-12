Misinaya dolanan, kanadına balıkçı iğnesi takılmış martı kurtarıldı
Haberler » Güncel » Misinaya dolanan, kanadına balıkçı iğnesi takılmış martı kurtarıldı - Haber

Misinaya dolanan, kanadına balıkçı iğnesi takılmış martı kurtarıldı

ANTALYA'da misinaya dolanan, kanadına balıkçı iğnesi takılmış martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

12.02.2020 15:43 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:44
Misinaya dolanan, kanadına balıkçı iğnesi takılmış martı kurtarıldı

'da misinaya dolanan, kanadına balıkçı iğnesi takılmış martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ilçesindeki Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda yürüyüş yapanlar, su yüzeyinde çırpınan martıyı görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipler zodyak botla martının bulunduğu yere ulaştı. Misinaya dolanan, kanadına balıkçı iğnesi takılmış kuşa ulaşan 2 itfaiye personeli, hayvanı kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen martı, doğal ortamına salındı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler