Misinaya dolanan deniz kaplumbağası ölmek üzereyken kurtarıldı
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Misinaya dolanan deniz kaplumbağası ölmek üzereyken kurtarıldı

Misinaya dolanan deniz kaplumbağası ölmek üzereyken kurtarıldı MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ağzına ve ayaklarına misina dolanan yetişkin erkek yeşil deniz kaplumbağası ölmek üzereyken kurtarıldı.

Misinaya dolanan deniz kaplumbağası ölmek üzereyken kurtarıldı
25.08.2020 00:32 | Son Güncelleme: 25.08.2020 00:32

Misinaya dolanan deniz kaplumbağası ölmek üzereyken kurtarıldı
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ağzına ve ayaklarına misina dolanan yetişkin erkek yeşil deniz kaplumbağası ölmek üzereyken kurtarıldı. Deniz Kaplumbağası, Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri tarafından tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Adaköy Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, karaya vuran ve ağzından kan akan bir deniz kaplumbağasını görünce jandarmaya bilgi vekrdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kaplumbağanın kaçmaması için deniz kıyısının çevresini taşlarla çevirerek kontrol altına aldı. Ardından ekipler durumu Marmaris Hayvan Hakları Derneği yetkililerine bildirdi. Bölgeye gelen veterinerin yaptığı incelemede, 70 santim boyunda, 90 kilo ağırlığında Latincede 'Chelonia Mydasö' olarak adlandırılan yetişkin erkek yeşil deniz kaplumbağası olduğunu belirledi. Veteriner, ağzına ve ön ayaklarına dolaşan misinayı keserek yeşil deniz kaplumbağasını kurtardı.
Olayın duyulmasının ardından, Muğla'nın Ortaca ilçesinde bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri geldi. Yapılan incelemelerden sonra yeşil deniz kaplumbağası alınarak tedavi için götürüldü. Yeşil deniz kaplumbağasının sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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