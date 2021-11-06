MİSİNALI TUZAĞA YAKALANAN GÖKDOĞAN DOĞAYA BIRAKILDI
BURDUR'da ayağına dolanan misinayla çam ağaçı dalına takılan gökdoğan itfaiye tarafından kurtarılıp, doğaya bırakıldı.
BURDUR'da ayağına dolanan misinayla çam ağaçı dalına takılan gökdoğan itfaiye tarafından kurtarılıp, doğaya bırakıldı.
Menderes Mahallesi'nde ayaklarındaki misinayla çam ağacına dolanmış gökdoğan türü kuşu görenler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri güvercine tuzaklanan misinaya ayakları dolanan gökdoğanı mahsur kaldığı çam ağacından kurtardı. İtfaiye ekiplerinin müdürlüğe götürdüğü gökdoğanın ayağındaki misina ipleri kesildi.
İtfaiye erlerinin su içirdiği gökdoğan daha sonra doğaya bırakıldı.