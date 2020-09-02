Misina ve poşete dolanan caretta caretta kurtarıldı
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Misina ve poşete dolanan caretta caretta kurtarıldı

Hatay'da, deniz temizleme ekipleri misina ve poşete dolanan yavru caretta carettayı kurtardı.

02.09.2020 10:02 | Son Güncelleme: 02.09.2020 10:33

Hatay'da, deniz temizleme ekipleri misina ve poşete dolanan yavru caretta carettayı kurtardı.

Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Deniz Temizleme Ekibi, Samandağ ilçesine bağlı Çevlik mevkisinde tekneleriyle denizde temizlik çalışmaları gerçekleştirirken, yavru bir Caretta Carettanın misina ve poşete dolandığı için dalış yapamadığını fark etti. Tekneyi caretta carettaya yaklaştıran personeller, file yardımıyla caretta carettayı tekneye çıkardı. Daha sonra büyük bir özveri ile caretta carettaya takılan olta iğnelerini çıkaran temizlik personelleri, hayvanı kontrol ederek tekrar denize bıraktı.

Yavru caretta caretta kurtarılma anları deniz temizlik personeli tarafından saniye saniye kaydedilirken, personellerin bu hareketi büyük beğeni topladı.

(Mehmet Bayrak - Alican Gümüş/İHA)

Misina ve poşete dolanan caretta caretta kurtarıldı

Kaynak: İHA

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