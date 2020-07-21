Misili çocuklar yaz dönemini dopdolu geçiriyor
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Misili çocuklar yaz dönemini dopdolu geçiriyor

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği "Köyünün Geleceği 'Misi'n?" atölyesinde Gümüştepe (Misi) Mahallesi'ndeki çocuklar, eğlenceli etkinliklerle hem yaşadıkları yerin tarihi ve kültürel varlıklarının farkına varacak hem de etkili iletişim tekniklerini, takım çalışmasını ve proje yazmayı öğrenecek.

Misili çocuklar yaz dönemini dopdolu geçiriyor
21.07.2020 16:19 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:28

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği "Köyünün Geleceği 'Misi'n?" atölyesinde Gümüştepe (Misi) Mahallesi'ndeki çocuklar, eğlenceli etkinliklerle hem yaşadıkları yerin tarihi ve kültürel varlıklarının farkına varacak hem de etkili iletişim tekniklerini, takım çalışmasını ve proje yazmayı öğrenecek.

Nilüfer'de yaz dönemi, çocuklar için dopdolu geçiyor. Nilüfer Belediyesi, çocukların sürdürülebilir projeler üreterek hem kendilerine hem de mahallelerine bir gelecek oluşturmak amacıyla Gümüştepe (Misi) Mahallesi'nde "Köyünün Geleceği 'Misi'n?" atölyesi düzenliyor. 20 Temmuz'da başlayıp 3 Eylül'e kadar sürecek olan atölyeye katılan 10-13 yaş arası çocuklar, eğlenceli atölye çalışmalarıyla hem kişisel gelişimlerini artıracak hem de takım çalışmasından etkili iletişim tekniklerine, proje yazmadan harita okuma ve sanata kadar birçok alanda bilgi ve deneyim sahibi olacak. Misili çocuklar, mahallelerinin doğal, tarihi ve kültürel varlıklarını da detaylı bir şekilde öğrenerek, bu varlıkların korunarak gelecek kuşaklara aktarılması konusunda aidiyet duygusu kazanacak.

"Köyünün Geleceği 'Misi'n?" atölyesinin ikinci gününde çocuklar, Sanatevi'nde bir araya geldi. Eğitmen ve proje koçu Elvan Özsoy'dan etkili iletişim teknikleri, iletişim türleri ve takım olma konusunda eğitim alan çocuklar, günün ikinci yarısında da dans atölyesine katılarak keyifli bir gün geçirdi.

"Köyünün Geleceği 'Misi'n?" atölyesinin sonunda çocuklar, belirleyecekleri bir konuda proje yazacaklar. - BURSA

Kaynak: İHA

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