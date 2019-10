MİSİAD Mersin Şubesi'nden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

17.10.2019 15:26

Memleketçi İş İnsanları Derneği (MİSİAD) Mersin Şube Başkanı Serkan Yakan, Türkiye'nin Suriye sınırındaki terör odaklarına yönelik gerçekleştirdiği 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini söyledi.



Yakan, yaptığı yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve bulunduğu bölgenin geleceği açısından büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızın, bölgenin yüzyıllardır ortada olan durumu, Ortadoğu'da yıllardır süre gelen savaşların bölge dengesini alt üst etmesini, emperyalist güçlerin ülke sınırımızda yığılma yapan terör guruplarını desteklemesi, hatta yeni terör gurupları oluşturmaları ve netice itibariyle o bölgede emperyalist güçlere hizmet edecek bir devletçiğin kurulması ile ilgili çabalarını durdurmak amaçlı, uzun süredir vermiş olduğu barışçıl politik çabalarının göz ardı edilmesi üzerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlatmış olduğu bu sınır ötesi harekat, zamanlama açısından ülkemiz çıkarları için haklı bir harekattır. İlginç olan şu ki, Filistin'i her zeminde savunan Cumhurbaşkanımızın tam aksine, Filistin'in Arap Birliği ve İsrail ile örtüşen Türkiye'nin başlatmış olduğu harekata yönelik açıklamaları bizleri derinden üzmüştür" dedi.



Amerika'nın yaptırım uygulama kararı ve bununla birlikte Hollanda gibi ülkelerin Türkiye'ye silah ambargosu uygulamasını, trajikomik olarak nitelendiren Yakan, "Bir sektör temsilcisi olarak özellikle mesleğimiz kısmına sahip çıkma adına, ülkemizde faaliyet gösteren bir Hollanda firmasının, ülke geneline çekirge sürüsü gibi yayılmış şubeleri ile ulusal yazılı ve görsel basında kafasına göre reklam vermiş ve vermeye devam ediyor olması, bu firmanın her şekilde boykot edilmesini gerektirmektedir. Bize en büyük gururu yaşatan, attığımız adımlarda her zaman destek olan Türk cumhuriyetleri ülkelerine, verdikleri destekten dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Tarih bize bir kez daha, Türk'ün Türk'ten başka dostu olmadığını göstermiştir. Barış Pınarı Harekatı'ndaki kararlılık ve göstermiş olduğu cesur duruşundan dolayı Cumhurbaşkanımızı kutluyor, her daim sektör olarak ülkemizin ve değerli devlet büyüklerinin yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Rabbim bu kutlu yolda Silahlı Kuvvetlerimizi muzaffer kılsın" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA