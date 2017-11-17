Misiad Kırıkkale Şubesi Açıldı

Memleketçi Sanayici ve İşadamları Derneği (MİSİAD)Kırıkkale Şubesi'nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.



Kırıkkale'nin merkezi caddelerinden Zafer Caddesi üzerinde bulunan MİSİAD'ın açılış törenine yoğun katılım oldu. Açılışa katılan MİSİAD Genel Başkanı Feridun Öncel, "Öncelikle Kırıkkale'mize, Türkiye'mize hayırlı olsun diyorum. MİSİAD Türkiye'nin altmışın üstünde ilinde, Avrupa'da otuz ülkede gönül birliğini, ülke birliğini sağlamaya çalışan bir sivil toplum kuruluşu olarak her yerde gönül almaya devam edecek. Ülkede huzuru sağlamakla ilgili ne gerekiyorsa yapacak. Ülke ekonomisine katkıda bulunacak, değerli insanlarımızın bir çatı altında toplanmasını sağladık. Bunda sonrada inşallah ticari faaliyetlerine kardeşlerimiz, gönül gönle, yürek yüreğe başlayacaklar. Gönüllerini gönüllerimize kattıkları için bize inandıkları için bütün Kırıkkaleli kardeşlerimize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. - KIRIKKALE