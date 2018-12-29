Misiad İzmir, Çalışmalara Hız Verdi

Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği (MİSİAD) İzmir İl Başkanlığı çalışmalarına hız verdi.

MİSİAD İzmir, her geçen gün büyüyerek üye artırmaya devam ediyor. Ziyaretlere ilçe teşkilatlarından başlayan MİSİAD İzmir İl Başkanı Mustafa Efe Öncel ve yönetimi, diğer illere de çeşitli ziyaretlerde bulunarak fikir alışverişinde bulunuyor.

İlk olarak Konak İlçe Başkanı Naşit Yıldırım ve yönetimini ziyaret eden MİSİAD İzmir'in sonraki durağı ise Manisa MİSİAD İl Başkanı Öztürk Demir ve yönetimi oldu. Daha sonra MİSİAD Aliağa İlçe Başkanı Recep Büyükeller ile Aliağada'da işlerinden dolayı bulunan Kırıkkale İl Başkanı Tarkan Aytekin ziyaret edildi. Ziyaretlerde MİSİAD'ın hedefleri ve yapılabilecekler konuşuldu.

Başkan Mustafa Efe Öncel, yaptıkları ziyaretlerden memnun kaldıklarını ifade ederek, "İşbirliği ve çeşitli projeler konusunda bilgi alışverişlerinde bulunduk. İlimizde bulunan ilçe başkanlıklarımızın sorunlarını ve taleplerini yerinde dinledik. Bizleri memnuniyetle karşılayan il ve ilçe başkanlarımıza yönetim adına teşekkür ederiz" dedi.

2019 yılında İzmir'in tüm ilçelerinde MİSİAD bayrağı dalgalandırmak istediklerini kaydeden Öncel, "Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde açılmış olan MİSİAD'a katılım gün geçtikçe artıyor. Tüm iş insanlarını ailemize katılmak üzere davet ediyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA