MİSİAD Batman Şube Başkanı Namet Hisretoğlu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MİSİAD Batman Şube Başkanı Namet Hisretoğlu

MİSİAD (Memleket Sanayici ve İşadamları Derneği) Batman Şube Başkanı Namet Hisretoğlu, "halkımızın ve devletimizin yanında olduğumuzu gösterdik.

MİSİAD Batman Şube Başkanı Namet Hisretoğlu
21.07.2020 12:27 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:30

MİSİAD (Memleket Sanayici ve İşadamları Derneği) Batman Şube Başkanı Namet Hisretoğlu, "halkımızın ve devletimizin yanında olduğumuzu gösterdik." dedi.

Hisretoğlu, başkan yardımcısı Engin Kutlay, ve İletişim Kurulu Başkanı Çelebi Soysal ile gazetecilerle bir araya geldi.

Başkan Namet Hisretoğlu, MİSİAD'ın vatanına, milletine, bayrağa ve devletine güçlü bir inançla sadık olan bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

Batman'a tıp fakültesi İluh Deresi, Batman Çayı'nın ıslah projesi ile diğer bu ve buna benzer alt yapıların gerçekleşmesi için MİSİAD olarak üzerlerine düşen hizmetleri desteklemeye hazır olduklarını beyan eden Hisretoğlu, şöyle konuştu:

"Pandemi döneminde devletimiz oluşturduğu sağlık altyapısı ile Sağlık Bakanlığı öncülüğünde Bilim Kurulunun uğraşları neticesinde dünya genelinde ilk 10'da olduğumuz aşikardır. Bu süreçte tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de ekonomik sıkıntılar olmuştur. Bu süreçte 50 koli paket gıda yardımı, sağlık çalışanlarımız, güvenlik personellerimiz, kamu çalışanlarımız ve Batman halkımıza 10 bin adet maske, 150 tek kullanımlık hijyenik ameliyat önlüğü hibe ederek halkımızın ve devletimizin yanında olduğumuzu gösterdik.'"

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın Magazin
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı! 3. Sayfa
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor Güncel
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak Politika
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor Ekonomi
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 3. Sayfa
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı
Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Erkek çocuğunu stüdyoda taciz eden radyocu tutuklandı
Erkek çocuğunu stüdyoda taciz eden radyocu tutuklandı
Cübbeli Ahmet Hoca, Prof. Dr. Ali Köse'nin sözlerine canlı yayında tepki gösterdi: Bu 'bin' lafı işi sulandırır
Cübbeli Ahmet Hoca, Prof. Dr. Ali Köse'nin sözlerine canlı yayında tepki gösterdi: Bu "bin" lafı işi sulandırır
Düğün yapacak çiftler, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle altın kaplama gümüş takılara yöneldi
Düğün yapacak çiftler, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle altın kaplama gümüş takılara yöneldi
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Ryan Babel, Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık kampında yer alacak
Ryan Babel, Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık kampında yer alacak
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Trabzonspor'da teknik direktörlük için 4 aday! İlk sırada Abdullah Avcı var
Trabzonspor'da teknik direktörlük için 4 aday! İlk sırada Abdullah Avcı var
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu! Eski sevgilisi vahşice öldürmüş
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu! Eski sevgilisi vahşice öldürmüş
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Nuri Fatih Sultan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Defne Samyeli Tuvana Türkay Merve Boluğur Seyfi Dursunoğlu
Spor Okan Buruk Fatih Terim Emre Belözoğlu Tahir Karapınar Robert Prosinecki
Daha Fazla Muğla Avrupa Ayasofya Ak Parti
Şu an buradasınız: MİSİAD Batman Şube Başkanı Namet Hisretoğlu - Batman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 12:39:38. #1.14#
title