MİSİAD Batman Şube Başkanı Namet Hisretoğlu MİSİAD (Memleket Sanayici ve İşadamları Derneği) Batman Şube Başkanı Namet Hisretoğlu, "halkımızın ve devletimizin yanında olduğumuzu gösterdik.

MİSİAD (Memleket Sanayici ve İşadamları Derneği) Batman Şube Başkanı Namet Hisretoğlu, "halkımızın ve devletimizin yanında olduğumuzu gösterdik." dedi.

Hisretoğlu, başkan yardımcısı Engin Kutlay, ve İletişim Kurulu Başkanı Çelebi Soysal ile gazetecilerle bir araya geldi.

Başkan Namet Hisretoğlu, MİSİAD'ın vatanına, milletine, bayrağa ve devletine güçlü bir inançla sadık olan bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

Batman'a tıp fakültesi İluh Deresi, Batman Çayı'nın ıslah projesi ile diğer bu ve buna benzer alt yapıların gerçekleşmesi için MİSİAD olarak üzerlerine düşen hizmetleri desteklemeye hazır olduklarını beyan eden Hisretoğlu, şöyle konuştu:

"Pandemi döneminde devletimiz oluşturduğu sağlık altyapısı ile Sağlık Bakanlığı öncülüğünde Bilim Kurulunun uğraşları neticesinde dünya genelinde ilk 10'da olduğumuz aşikardır. Bu süreçte tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de ekonomik sıkıntılar olmuştur. Bu süreçte 50 koli paket gıda yardımı, sağlık çalışanlarımız, güvenlik personellerimiz, kamu çalışanlarımız ve Batman halkımıza 10 bin adet maske, 150 tek kullanımlık hijyenik ameliyat önlüğü hibe ederek halkımızın ve devletimizin yanında olduğumuzu gösterdik.'"

Kaynak: AA