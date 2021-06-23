MİSGEP Maden Sektörü İstişare Toplantısının ilki İzmir'de yapıldı
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MİSGEP Maden Sektörü İstişare Toplantısının ilki İzmir'de yapıldı

MİSGEP Maden Sektörü İstişare Toplantısının ilki İzmir'de yapıldı
Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamında Maden Sektörü İstişare Toplantısının ilki İzmir'de düzenlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamında Maden Sektörü İstişare Toplantısının ilki İzmir'de düzenlendi.

Bayraklı ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, madenciliğin risk taşıyan sektörlerden biri olduğunu söyledi.

Olası bir maden kazasında çalışan yüzlerce insanın etkilenebileceğini belirten Köşger, "Artık Türkiye'nin geldiğini ekonomik ve beşeri seviyeye yakışmayan uymayan bir şey. Burada yapılması gereken ne varsa kimin üzerine ne düşüyorsa yapmalı. İnsan canından kıymetli bir şey yok. Zamanında küçük önlemleri almıyoruz, yapılması gerekenleri yapmıyoruz, insanımız canını kaybediyor. İhmalkar davranmamak lazım." dedi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ise dünya genelinde devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 1,5 yılda 3,5 milyon insanın hayatını kaybettiğini ifade etti.

Uzunkaya, iş yerlerinde gereğince tedbirlerin alınması, meslek hastalıkları ve ihmaller yüzünden de her yıl dünyada 2 milyon 780 bin insanın öldüğünü söyledi.

Türkiye'de 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun çalışma hayatı açısından devrim niteliğinde olduğunu belirten Uzunkaya, "Kanunumuzun yürürlüğe girmesinden bu yana ölümlü iş kazalarında yüzde 41,3 oranında bir azalma söz konusu olmuştur. Demek ki siz tedbirleri aldığınızda uygulamaları takip ettiğiniz de ölümlere mani oluyorsunuz." dedi.

Uzunkaya, iş sağlığı ve güvenliğinin bireyi, devleti, işi ve işvereni korumak anlamına geldiğini anlattı.

İstişare toplantısında madencilik ile diğer tehlikeli sektörlere yönelik, dünyadaki iş sağlığı ve güvenliği uygulama örnekleri, madencilik ve idari para cezalarına ilişkin yasal yükümlülükler, iş kazası sonrası tazminatlar, sendikaların iş sağlığı ve güvenliğine etkisi, sektördeki en yaygın meslek hastalığı olan pnömokonyoz hastalığı, iş kazalarının önlemenin maliyeti ve faydaları gibi konular hakkında bilgi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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